Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerinden Yusuf Arat vefat etti.

Hastanenin sevilen personellerinden Yusuf Arat (35), bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Arat, kronik rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.

