Yusuf Ahlatcı’dan kandil için mesaj

Yüce Allah’ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği Recep, Şaban ve Ramazan ayının müjdecisi Regaib Kandili’ne bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı söyleyen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bu mübarek gecenin iyilik ve hoşgörünün güçlenmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetlenmesine vesile olmasını temenni etti.

Regaib Kandili’nin kulun Rabbine daha fazla yaklaştıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını kuvvetlendiren gecelerden biri olduğunu belirten Ahlatcı mesajında şu görüşlere yer verdi; “Bu gecede eller aynı düşüncelerle semaya açılır, kalpler aynı duygu etrafında çarpar ve dillerden dualar aynı aşkla dökülür. Bu kutlu geceyi yaratılanı Yaratan'dan ötürü sevmenin, barış içinde yaşamanın, milli birlik ve beraberliğimizin ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek idrak etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim”

(Volkan SINAYUÇ)