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Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek

Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nin başlattığı "Çocuklarımız Okusun Diye" kampanyasına Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek

Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nin başlattığı "Çocuklarımız Okusun Diye" kampanyasına Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da katıldı.

11 Mart 2020 Çarşamba 00:55
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek

20-29 Mart 2020 tarihleri arasında TSO Fuar Alanı’nda düzenlenecek 9. Kitap Fuarı’nda çocukların ücretsiz kitap alabilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada, her bir çocuğa kitap katkısı olarak 10’ar lira bağış alınıyor.

Şimdiye kadar en büyük katkıyı, 2 bin çocuğa kitap desteği olarak 20 bin lira bağışlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı sağladı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya bağış belgesi veren Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kiraz, “Çocuklarımız, Kitap Fuarı’nda dilediği yayınevinden dilediği kitabı alabilecek. Bunu, kitap dağıtmaktan daha anlamlı buluyoruz. Böylelikle, çocuklarımızın geleceğine küçük de olsa dokunmuş olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yusuf Ahlatcı da, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza duyarlı herkesi, kampanyaya katılmaya davet etti. (Haber Merkezi)

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