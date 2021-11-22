Yusuf Ahlatcı’dan BKM Tekstil Fabrikası’na ziyaret 

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Emre Turan, Ercan Daşdan, Yılmaz Peker, Mahmut Sayın, Çorum Gaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, ÇorumGaz A.Ş. Satınalma ve İmal Müdürü Kazım Kahraman, İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emin Yandık, Oto Galericiler Dernek Başkanı Fahri Yandık ve Avukat Erkut Özçetinkaya ile birlikte BKM Tekstil Fabrikası’nı ziyaret etti.

İşletme sahibi Ercan Okutucu ile görüşen ve fabrika çalışanlarıyla tek tek ilgilenip hal-hatır soran Yusuf Ahlatcı, işlerinde kolaylık ve başarı dileklerini iletti.

(Haber Merkezi)

