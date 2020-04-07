Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
93608
ALTIN
359.887
DOLAR
6.7541
STERLİN
8.3173
EURO
7.3385

Yusuf Ahlatcı’dan Berat Kandili mesajı

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Berat Kandili” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yusuf Ahlatcı’dan Berat Kandili mesajı

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Berat Kandili” münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

07 Nisan 2020 Salı 08:09
Yusuf Ahlatcı’dan Berat Kandili mesajı

Mübarek Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’ne ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirterek Rabbimizin rahmet ve nimetinin tecelli ettiği, dert, bela ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Yusuf Ahlatcı, kandilin lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kulların bağışlandığı, dualarına karşılık verilen günahların affedildiği ve yapılan ibadetlerin kat be kat mükâfatlandırdığı mübarek gecelerden biri olduğunu söyledi.

“Böylesi mübarek bir gecede toplumsal sorumlulukların farkına varıp, tahammül ve hoşgörü içerisinde aramızdaki gönül bağlarını pekiştirmek, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi adına bizler için önemli bir fırsattır” diye sözlerine devam eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı; “İçinde bulunduğumuz Koronavirüs pandemisi sürecinde bizler için evlerinde bulunan kıymetli anne, baba ve akrabalarımızı arayarak kandilleri tebrik edilmeli, hayır duaları alınmalıdır. Unutmayalım ki, paylaşılmayan sevinç, mutluluk ve sıkıntıların insan için bir anlamı yoktur. Sevinç ve mutluluklar paylaşıldıkça artar, sıkıntılar da paylaşıldıkça hafifler.

Bu önemli gece Kur’an-ı Kerim ile buluşma, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in o muhteşem öğütlerine kulak verme ve O’nun sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır. Bu duygular içerisinde Berat Kandili’nin tüm dünyada barışın, kardeşliğin, sevginin ve saygının hakimiyetine vesile olmasını diliyor; başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin mübarek gecesini tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyor kıymetli büyüklerimizle ve geleceğimiz olan gençlerimizle kucaklaşacağımız günleri hasretle bekliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İcradan satılık tarla
İcradan satılık tarla
Benzine zam
Benzine zam
Vefat sayısı 649 oldu
Vefat sayısı 649 oldu
Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Daha temiz bir Çorum için
Daha temiz bir Çorum için
“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”
“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim