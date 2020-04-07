Yusuf Ahlatcı’dan Berat Kandili mesajı

Mübarek Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’ne ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirterek Rabbimizin rahmet ve nimetinin tecelli ettiği, dert, bela ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Yusuf Ahlatcı, kandilin lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kulların bağışlandığı, dualarına karşılık verilen günahların affedildiği ve yapılan ibadetlerin kat be kat mükâfatlandırdığı mübarek gecelerden biri olduğunu söyledi.

“Böylesi mübarek bir gecede toplumsal sorumlulukların farkına varıp, tahammül ve hoşgörü içerisinde aramızdaki gönül bağlarını pekiştirmek, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi adına bizler için önemli bir fırsattır” diye sözlerine devam eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı; “İçinde bulunduğumuz Koronavirüs pandemisi sürecinde bizler için evlerinde bulunan kıymetli anne, baba ve akrabalarımızı arayarak kandilleri tebrik edilmeli, hayır duaları alınmalıdır. Unutmayalım ki, paylaşılmayan sevinç, mutluluk ve sıkıntıların insan için bir anlamı yoktur. Sevinç ve mutluluklar paylaşıldıkça artar, sıkıntılar da paylaşıldıkça hafifler.

Bu önemli gece Kur’an-ı Kerim ile buluşma, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in o muhteşem öğütlerine kulak verme ve O’nun sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır. Bu duygular içerisinde Berat Kandili’nin tüm dünyada barışın, kardeşliğin, sevginin ve saygının hakimiyetine vesile olmasını diliyor; başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin mübarek gecesini tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyor kıymetli büyüklerimizle ve geleceğimiz olan gençlerimizle kucaklaşacağımız günleri hasretle bekliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)