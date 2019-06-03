Yusuf Ahlatcı’dan bayram mesajı

Türk İslam alemi ve toplumsal yaşamda anlamlı bir yere sahip olan, ülkemiz ve milletimizin birlik beraberliğinin güçlenerek dostluk kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Ahlatcı tüm Çorumluların, milletimizin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların bireyler arasında sarsılmaz köprüler kurulmasına imkan sağlayan, aynı düşünce ve değerlerde buluşan, gönülleri yakınlaştırarak kişisel çekişmelerin, dargınlık ve kırgınlıkların unutulmasını sağladığını hatırlatan Yusuf Ahlatcı mesajında şu görüşlere yer verdi: “

Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir.

Dünyanın birçok bölgesinde, özellikle ülkemizin dört bir yanında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, millet olarak birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Hiç şüphesiz geçmişimizin potansiyelini yarınlara taşıma adına önemli değerleri bir araya getiren bayramların huzur ve coşku içerisinde anne, baba, komşu, dost ve akrabaların ziyaret edildiği özel günler olarak dolu dolu yaşanması düşüncesi hepimizin yegâne temennisidir

Bu duygu ve düşünceler içerisinde tevazuyu, hürmeti, cömertliği, ikramda bulunmayı, fedakarlığı, başkasını kendine tercih etmeyi, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşehrilerimin, aziz Türk milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 4 Haziran 2019 Salı günü saat 13.00’de İl Başkanlığı’nda düzenleyecekleri bayramlaşmaya tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)