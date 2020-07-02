Yusuf Ahlatcı Ulaştırma Bakanı ile görüştü

AK Parti Genel Merkezi önünde gerçekleşen sohbetle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ahlatcı, “Bakanımız, Çorum'a selamlarını ve sevgilerini iletti, biz de Bakanımıza hemşehrilerimizin selamlarını ileterek pandemi sonrası ilimize davet ettik” dedi.



AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu ve 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok’la görüşerek, Çorumluların selamını ilettiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)