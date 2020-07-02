Yusuf Ahlatcı Ulaştırma Bakanı ile görüştü
Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, toplantı sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sohbet etti.
Güncel 02.07.2020, 20:21
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AK Parti Genel Merkezi önünde gerçekleşen sohbetle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ahlatcı, “Bakanımız, Çorum'a selamlarını ve sevgilerini iletti, biz de Bakanımıza hemşehrilerimizin selamlarını ileterek pandemi sonrası ilimize davet ettik” dedi.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu ve 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok’la görüşerek, Çorumluların selamını ilettiklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
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