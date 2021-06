Yusuf Ahlatcı'nın “Babalar Günü” mesajı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ailesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan toplum içinde sevgi ve saygının kurulmasında en büyük rolü üstlenen babaların; her zaman varlıklarıyla, yaşamımızı zenginleştirmekte ve güzelleştirmekte olduğunu vurguladı. Toplumda değerleri hiçbir zenginlikle ölçülemeyecek olan babaların, güçlü bir aile yapısının da temelini oluşturduğunu belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ailede huzurun ve mutluluğunun devamlılığı yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve ömrünü bizler için vakfeden babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü evlatlarından hiçbir zaman esirgemezler. Babalar çocukları için evin direği, ailenin dayanak noktasıdır. Varlıklarıyla ailesine güç veren şefkat ve merhamet abideleri babalarımız, tecrübeleriyle de her zaman bir rehber olmaktadır.”

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden başta şehit babaları olmak üzere, tüm babaların “Babalar Günü’nü” en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.