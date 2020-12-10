Yusuf Ahlatcı: “İnsanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır”

Mesajında, “Şanlı tarihimiz, insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle doludur. Aziz milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı şiar edinmiş bir millettir” ifadelerini kullanan Ahlatcı, hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve dayanışma konusundaki tarihsel birikim ve deneyimleriyle insan haklarının evrensel bir gerçekliğe dönüştürülebilmesinde öncü ve etkin rol oynayabilecek örnek tecrübelere sahip olduklarını belirtti. Ahlatcı, “Zaten bizim inancımızda ve kültürümüzde; hakkı korumak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak, öne çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Elbette, insanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır” diyen Yusuf Ahlatcı “İnsan hakları konusunda, insana yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzur ve esenliğin sağlanabilmesi için devletin gösterdiği gayretli çalışmalar kadar, bireylerin de çevrelerindeki insanların hak ve hürriyetlerine, saygı ve hoşgörü göstermeleri de büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde her bir vatandaşımız için alınan tedbirlere riayet ederek birbirimizin yaşam hakkını da korumamız gerektiğini unutmamalıyız” dedi.

Bu düşüncelerle İnsan Hakları Günü’nün, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar başta olmak üzere, tüm insanlık için daha fazla eşitlik, özgürlük ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını temenni ettiğini belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bu vesileyle vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)