Yusuf Ahlatcı güven tazeledi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın da katılımı ile büyük bir coşku içinde gerçekleştirilen kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans sistemiyle bağlanarak partililere seslendi.

Pandemi sürecinden dolayı gerekli önlemler alınarak düzenlenen ve büyük bir coşkunun hakim olduğu genel kurulda tek aday olan Yusuf Ahlatcı yeniden İl Başkanlığı görevine getirildi.

Kongrede Divan Başkanlığını AK Parti Kırşehir Milletvekili Çorum İl Koordinatörü Mustafa Kendirli yaparken, İl Başkanı Ahlatcı ile birlikte Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal birer konuşma yaparak gündemi değerlendirdi.

600 delegenin oy kullandığı kongrede Disiplin Kurulu’na 3 asil 2 yedek toplam 5 kişi, Demokrasi ve Hakem Kurulu’na 5 asil 5 yedek toplam 10 kişi, Büyük Kongre Delegesi olarak 9 kişi, İl Yönetimi’ne ise 40 asil 20 yedek olmak üzere toplam 60 kişi seçildi.

(Haber Merkezi)