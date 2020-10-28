Yusuf Ahlatcı'dan kandil mesajı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve var oluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selâmete çağıran Peygamberimiz, bütün ahlâki güzellikleri yaşayarak öğütlemiştir. Peygamberimizin ortaya koyduğu ve örnek olarak yaşadığı, hak ve adalet gibi kavramların, insanlık için ne kadar önemli olduğu, günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Peygamberin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek olduğunu belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; Her açıdan buhran içinde kıvranan insanlığa verdiği mesajlarla çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), maddi ve manevi sıkıntılarla boğuşan günümüz dünyasına da kurtuluş reçetesini sunmaktadır. Bu mübarek gecenin O'nu ve hayatını anlamak için erişilmez fırsatlar olduğunu biliyoruz.” Dedi.

“Müslümanlar olarak sevgili Peygamberimizi ve onun mesajını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız” diyen Ahlatcı; Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik eder, bu gecenin tüm insanlığa huzur getirmesini, barış ve esenliğe vesile olmasını temenni ederim” dedi.