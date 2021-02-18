Yusuf Ahlatcı'dan kandil mesajı

Mübarek üç ayların yaşanıldığı bugünde İslam dünyasının Regaib Gecesi'ni tebrik eden Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum.

Manevi iklimimiz olan bu gecede bizleri rağbet ettiğimize yaklaştıracak olan dualarımızda milletimizin huzuru ve güvenliği için şehadete eren kahraman askerlerimize ve masum vatandaşlarımıza da yer vermenizi istirham ederim.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi salgın hastalıklardan, doğal afetlerden ve terör eylemlerinden korusun. Birlik ve beraberlik içerisinde, huzurlu bir ömür diliyorum.” (Haber Merkezi)

