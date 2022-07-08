Yusuf Ahlatcı bayramı kutladı
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “ Kurban Bayramı “ münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Milli ve manevi duyguların iç içe yaşandığı bayramların dostluğu, kardeşliği, yardımlaşmayı, paylaşmayı pekiştiren, yaşlı, akraba ve hasta ziyaretlerinin sıklıkla yaşandığı, geçmiş ile geleceğimiz arasında sağlam köprülerin oluşturulduğu ender yaşanan manevi atmosferlerden olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, mübarek Kurban Bayramını; sağlık ve huzur içerisinde karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı söyledi.
Yusuf Ahlatcı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bayramlar, birlik ve dirliğimize hizmet eden özel günlerdir. Millet olarak bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmeli; hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakıp kucaklaşa bilmeliyiz. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile bizi birbirimize bağlayan dünyevi her bağdan daha kuvvetli olan ve bizi biz yapan değerlerimizden en sağlamı olan manevi iklime bir kez daha sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tevazuyu, hürmeti, cömertliği, paylaşmayı, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşerilerimin, aziz Türk milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler dilerim.”
(Haber Merkezi)
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