Yusuf Ahlatcı, Avukatlar Günü’nü kutladı

Avukatların hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ile hukuk devletinin işlerliğinin sağlanması bağlamında yaşamsal bir önem ve değere sahip olduğunu kaydeden Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Avukatlar, bir yandan kendilerine emanet edilen menfaatleri korurken bir yandan da yasaların bilinmesini, anlaşılmasını ve uygulanmasını gözetecek şekilde mesleklerini icra etmektedir.

Kamu vicdanı ve adaletin sağlanmasında görevini ifa etmek suretiyle adaletin tecelli etmesinde özveriyle görevlerini yerine getiren başta Çorum Barosu Avukatlarımızın ve adalet camiamızda bulunan meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyor, sağlıklı ve başarılı bir mesleki yaşam diliyorum.” (Haber Merkezi)

