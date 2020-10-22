Yusuf Ahlatcı 2 ilçe teşkilatıyla buluştu

Geçtiğimiz günlerde ilçe kongrelerini tamamlayan Osmancık ve İskilip İlçesi’ni ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, her iki ilçede de yeni göreve seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Osmancık ve İskilip İlçelerinde daha önce görev yapan ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden başta üye çalışmaları olmak üzere parti çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi.

Teşkilat çalışmalarıyla ilgili partililere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Yusuf Ahlatcı, 18 yıldır iktidarda olan AK Parti’ye hem Osmancık, hem de İskilip ilçelerinin çok büyük destek verdiğini hatırlatarak, AK Partililer olarak kendilerinin de her iki ilçeye hizmet borçlarının olduğunu vurguladı.

(Haber Merkezi)