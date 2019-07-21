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“Yürüyüş yollarındaki deformasyon giderilecek”

Çorum Belediyesi, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı’ndaki yürüyüş yollarında meydana gelen deformasyonun hızlı bir şekilde giderileceğini açıkladı.

“Yürüyüş yollarındaki deformasyon giderilecek”

Çorum Belediyesi, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı’ndaki yürüyüş yollarında meydana gelen deformasyonun hızlı bir şekilde giderileceğini açıkladı.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:15
“Yürüyüş yollarındaki deformasyon giderilecek”

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı’nda yer alan yürüme yollarının bazı yerlerinde meydana gelen deformasyonun bir süre önce tespit edilip raporlanarak gerekli çalışmaların başlatıldığını açıklayan Çorum Belediyesi Basın Birimi, söz konusu çalışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu tür deformasyonlarla ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Epdm kaplamalarında kullanılmak üzere 600 m2 Epdm malzeme alımı ihale dosyası hazırlamış ve belediyemizin ihale birimi tarafından 2019/283458 ihale kayıt numarası ile 27.06.2019 Perşembe günü saat 10.00'da açık ihale usulü ile ihale edilmiştir.

İki firmanın teklif verdiği ihalede teklif dosyalarında eksik evrak ve yeterlik bilgileri tablosu uygun olmadığından dolayı ihaleye katılan firmaların teklifleri ihale komisyonu tarafından geçersiz sayılmıştır. İhalede geçerli başka teklif olmaması nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ihale dosyası tekrar hazırlanmış ve yeniden ihale edilmesi için 18.07.2019 tarihinde destek hizmetleri müdürlüğüne havalesi yapılmıştır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tekrar ihale yapılabilmesi için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemi üzerinden 2019/349032 İhale Kayıt Numarası ve İşin adı da EPDM Zemin Kaplama Malzemesi Alımı olarak tekrar giriş yapılmıştır. Bu tür sorunlarla ilgili yeni yapılacak ihale tarihi 31.07.2019 saat 10:00 olarak belirlenmiştir. İhale sonuçlanır sonuçlanmaz yüklenici firma tarafından sorun kısa sürede çözülecektir. Deformasyon meydana gelen yürüme yolları yenilecek.” (Haber Merkezi)

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