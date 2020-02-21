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Yurtdışı ÜFE arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ocak ayında yıllık yüzde 9,53, aylık yüzde 2,39 arttı.

Yurtdışı ÜFE arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ocak ayında yıllık yüzde 9,53, aylık yüzde 2,39 arttı.

21 Şubat 2020 Cuma 21:55
Yurtdışı ÜFE arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Ocak dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,39 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13,66, imalatta yüzde 9,43 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 7,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 15,39, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,29, enerjide yüzde 19,02, sermaye malında yüzde 10,48 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,37, imalatta yüzde 2,41 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 7,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,58 artış, enerjide yüzde 0,62 azalış, sermaye malında yüzde 2,96 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0,59, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 3,24, ana metallerde yüzde 4,99 olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 19,02, diğer mamul eşyalar yüzde 18,89, tütün ürünleri yüzde 17,39 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 0,62 azalış gerçekleşti. Buna karşılık elektrikli teçhizat yüzde 6,97, diğer mamul eşyalar yüzde 4,11, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 3,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 21.02.2020 19:51
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