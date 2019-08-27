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Yurtdışı ÜFE % 2.33 düştü

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,33 düştü.

Yurtdışı ÜFE % 2.33 düştü

Yurt dışı üretici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,33 düştü.

27 Ağustos 2019 Salı 19:18
Yurtdışı ÜFE % 2.33 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,33 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,98 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,27, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2,36 düşüş olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 4,41 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 4,14 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 4,10 ile içecekler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,03, diğer mamul eşyalar yüzde 0,25 ile bir önceki aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Temmuz ayında en fazla aylık düşüş yüzde 2,92 ile sermaye mallarında gerçekleşti.

(Emre URAL)

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