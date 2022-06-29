“Yurt kapasitesi son 20 yılda 3 kat arttı”

KYK’ya bağlı Hitit Öğrenci Yurdu’nda Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve personelinin de hazır bulunduğu programda KYK çalışanlarıyla sohbet eden Milletvekili Kavuncu, AK Parti iktidarları döneminde öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için Cumhuriyet tarihinin en büyük yurt yatırımlarının yapıldığını söyledi.

Ülkedeki yurt sayısının 190 iken bugün 778’e; 180 bin olan yurt kapasitesinin ise 747 bini geçtiğini belirten Kavuncu, “Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar 81 ilimize 241 ilçemize yurtlar yapılmıştır. 80 yılda yapılan yurtların 3 kat fazlası yapılmıştır. Sayısal verilerin yanı sıra nitelik anlamında da yurtlarda devrim niteliğinde hizmetlere imza atılmıştır. 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren yurt konseptine geçilmiştir. Bugün her öğrenciye aylık 850 lira burs veya kredi desteği sağlanmaktadır” dedi.

KYK’nın titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde öğrenci yurtlarının bir aile ortamı hüviyeti kazandığını kaydeden Kavuncu, “En önemlisi de, şehir dışından gelen öğrenci arkadaşlarımızın konforunun ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Ayrıca çocuklarını öğrenim için şehir dışına gönderen ailelerin kafalarındaki soru işaretleri ortadan kalkmıştır. En büyük zenginliğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ne yapsak azdır.

Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar ve çalışma arkadaşlarımızın her birine işlerinde kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

