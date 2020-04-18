"Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, NTV'de canlı bağlantıyla katıldığı programda, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerine ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışında Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 74 ülkeden 25 binden fazla Türk vatandaşını Türkiye'ye getirerek, yurtlarda karantinaya aldık." dedi.

"Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı getirmeyi hedefliyoruz"

Çavuşoğlu, ramazan ayından önce Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar için hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, 70 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın başvurusunu aldıklarını belirtti.

Bugün itibarıyla 72 ülkeden 105 sefer daha planlandığı bilgisini paylaşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte, mümkünse ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi video konferans usulüyle toplanacak." bilgisini de paylaştı.

"Artık salgın sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NTV'de canlı bağlantıyla katıldığı programda, Kovid-19 salgını bağlamında dış politikadaki gelişmeler ve Türkiye'nin bu süreçteki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19'un ekonomiden teknolojiye, stratejik güç mücadelesinden uluslararası kurumlara kadar yaptığı etkiyi tüm yönleriyle takip ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Salgın sonrasına hazırlığımızı yapıyoruz. Bu konularla ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) da arz edeceğiz. Artık salgın sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz her zaman etkin çok taraflılığa inanıyoruz ve savunuyoruz. Tek taraflı politikaların ve ticaret savaşlarının yanlış olduğunu her zaman söyleyegeldik ama bugün uluslararası sistem, uluslararası örgütler, maalesef bu Kovid-19'da da görüldü ki güncelliğini yitirmiş ve reforma tabii tutulması gerekiyor, beklentileri karşılayamıyor, çatışmaları önleyemiyor, barışı tesis edemiyor ve bu tür salgınlara karşı da şu ana kadar başarılı bir politika uygulamış değil."

"116 ülke yardım talep etti"

Halihazırda tüm uluslararası düzeni bir anda değiştirmelerinin mümkün olmadığını anlatan Çavuşoğlu, mevcut durumda çok taraflılığın desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Çavuşoğlu, uluslararası kurumlar nezdinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ciddi girişimlerde bulunduklarını söyleyerek bu kapsamda dünyadan liderlerle yapılan görüşmelere dikkati çekti.

Türkiye'den 116 ülkenin yardım talebinde bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu ülkelerden 44'üne destek verdiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin önce kendi ihtiyacını karşılaması gerektiğini anlatarak bunun dışında diğer ülkelere yardımda bulunduklarını kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası topluma katkısı

Krizden en çok etkilenen ülkelerin borçlarının ertelenmesiyle ilgili G-20 içinde başlatılan girişimi de desteklediklerini anlatan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna farklı alanlarda sunulan tasarılara eş sunucu olduklarının altını çizdi. Çavuşoğlu, özellikle aşı ve temel tıbbi malzemenin usulsüz şekilde stoklanmasını engellemek için sunulan tasarıyı desteklediklerini söyleyerek Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan "MIKTA" grubu olarak ortak bir bildiri yayımladıklarını anımsattı.

Son üç haftada 43 mevkidaşıyla 65 görüşme yaptığı bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, geçen sene düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda ilan ettikleri "dijital diplomasi" girişiminin ne kadar önemli olduğunun bu süreçte ortaya çıktığına vurgu yaptı.

"Hayat devam ediyor"

Çavuşoğlu, "Kovid-19, bugün olmasa da yarın ortadan kalkacak. Bununla ilgili farklı görüşler var. Vuhan'da yine bazı ölümler oldu, Güney Kore'de bazı gelişmeler oldu. Tekrar nüksettiği de söyleniyor ama bir yandan da hayat devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore'de düzenlenen seçimlere rekor katılım sağlanması, Almanya, Avusturya ve Çekya gibi ülkelerin kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya hazırlanması gibi gelişmelerin gelecek adına umut verici olduğunu belirten Çavuşoğlu, diğer yandan ülkeler ve uluslararası örgütler arasında da anlaşmazlıklar bulunduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, ABD'nin Çin ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yaşadığı gerginlere değinerek, "ABD'nin DSÖ'ye verdiği desteği kesmesi, bana göre çok yanlış. Evet, bugün DSÖ'yü ve BM'yi eleştirilebilir ama böyle bir dönemde bu desteğin kesilmemesi gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki valilerle yaşadığı gerginlik ve diğer ülkelerin kendi içlerinde yaşadıkları gerginliklere değinen Çavuşoğlu, "Biz çok şükür kendi içimizde uyumlu çalışıyoruz. Uluslararası sistemde de girişimci ve insani dış politikamızla aktif görev alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu politikalarımızı artırarak devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA