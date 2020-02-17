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Yurt dışında da un fabrikalarının otomasyon işleri

“Oteksis Elektrik-Elektronik Otomasyon Sistemleri” firması, fabrikaların otomasyon ve elektrik sistemleri alanında ülke dışına da hizmet veriyor.

Yurt dışında da un fabrikalarının otomasyon işleri

“Oteksis Elektrik-Elektronik Otomasyon Sistemleri” firması, fabrikaların otomasyon ve elektrik sistemleri alanında ülke dışına da hizmet veriyor.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:30
Yurt dışında da un fabrikalarının otomasyon işleri

Firma sahibi Sadık Korkmaz, un ve yem değirmenlerinin elektrik ve elektronik işlerini yaptıklarını belirterek, ülke dışında da un ve yem fabrikalarına bu konuda hizmet verdiklerini ifade etti. Projeli işlerde otomatik kumanda sistemleri, tartım ve dozajlama sistemlerini de yaptıklarını belirten Korkmaz, fabrikaların bilgisayar sistemleri, elektrik panoları ve bağlantıları konusunda deneyimli personel ile hizmet verdiklerini vurguladı.

Daha önce Küçük Sanayi Sitesi 7. Cadde üzerinde hizmet verdiklerini belirten Korkmaz, yeni işyerleri olan Mimar Sinan 78. Sokak No:7 adresinde faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

(Erkan BAYATLI)

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