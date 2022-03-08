“Yüreğiyle güç katan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun!”



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk, kamu kurumlarının müdürleri, Hitit Üniversitesi öğrencilerinin ve bir şehit annesinin yer aldığı klip “Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!” mesajıyla paylaşıldı.

ÜRETEN, EĞİTEN, YETİŞTİREN…

Kadının, aile ve topluma, kültür ve turizm, sağlığa, geleceğe, kardeşliğe, ekonomiye, iş hayatına, değerlerimize, eğitime, akademiye ve bilime, Türkiye’nin gücüne, güvenliğine ve huzuruna, adalete, insanlığa, şehre, yüreğiyle güç kattığı mesajı verildi.

Vali Çiftçi’nin mesajında ise şu ifadeler yer aldı: “Yüreğindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren, fedakarlığın timsali tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, hepsine sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum.”



