Çorum'da ülkücü camianın sevilen isimlerinden Fatih Tiryaki'nin annesi Yurdakul Tiryaki, hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi öğle namazına müteakip Abdibey Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

