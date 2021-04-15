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Yunuslardan Yaren'e sürpriz doğum günü

Güncel 15.04.2021, 10:23
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Yunuslardan Yaren'e sürpriz doğum günü

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.
4 Nisan’da doğum günü olan Yaren Özdemir’in Yunus polislerini çok sevdiği ve onlarla tanışmak istediği bilgisi alındı.
Motosikletli Polis Timleri doğum günü pastası ile birlikte Yaren Özdemir’in evine sürpriz ziyarette bulunarak doğum gününü birlikte kutladılar.
Motosikletli Polis Timleri’nde görevli Yunus Polis Memurlarının ziyaret ettikleri Yaren, bu sürpriz doğum günü ziyaretinden çok mutlu oldu. Polis memurları çok sevindiği görülmüş, Yaren’in ailesine iyi dileklerde bulunularak ziyaretlerini sonlandırdı. (Haber Merkezi)

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