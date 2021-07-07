Yunus timleri sözünü tuttu

5 Mart 2021 günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Tuğra Yiğit Taşçı, Yunus Polislerini çok sevdiğini ve tanışmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü’nde görevli motosikletli Polis Timi, Tuğra Yiğit Taşçı’yı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Tuğra'ya polis amcaları tarafından iyileştiğinde motosiklete bindirme sözü verildi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Tuğra Yiğit, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek Motosikletli Polis Timiyle bir araya geldi.

Yunus Timi, Tuğra Yiğit Taşçı’yı motosiklete bindirerek verdikleri sözü yerine getirdi.

Yunus motosikletine binen Tuğra Yiğit Taşçı ise, mutlu olduğunu ve çok sevindiğini söyleyerek, polis amcalarına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

