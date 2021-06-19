Yunus Şiirleri Okuma Yarışması’nda final heyecanı

Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi’nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği şiir okuma yarışmasında final heyecanı yaşandı. 18 yaş altı ve 18 yaş üstü olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen ve Yunus Emre şiirlerinin seslendirildiği yarışma için başvurular WhatsApp uygulaması üzerinden alındı. Yarışmaya 18 yaş ve altı kategorisinde 33 kişi, 18 yaş üstü kategoride ise 112 kişi olmak üzere toplam 145 kişi katıldı.

Okunan şiirleri büyük bir titizlikle değerlendiren jüri heyeti, 145 yarışmacı arasından finale katılma hakkı kazanan 25 kişiyi belirledi. Yarışmanın finali dün akşam Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Finale kalan yarışmacılar canlı performans ile jüri karşısına çıktı.

Yarışma sonunda 18 yaş ve altı kategorisinde birinci Fatma Selin Sepetçi, ikinci Gizem Atakcan, üçüncü Fatma Taşpınar olurken, mansiyon ödüllerini ise Zeynep Ölçer ve İkranur Uçkan aldı. 18 yaş üstü kategorisinde ise birinci Bilgehan Geniş, ikinci Selda Demirkan, üçüncü Amine Avcu olurken, Gözde Sepetçi ve Zeynep Bayraktar ise mansiyon ödülüne hak kazandı.

Dereceye girenlerin ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir verdi. Öte yandan yarışmanın jüri üyelerine de katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır tarafından çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

18 yaş ve altı kategoride yarışmada birinciye 800 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye 400 TL, mansiyon ödülü olarak da 250 TL; 18 yaş üstü kategoride birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL ve mansiyon ödülü olarak 250 TL ödül verildi.

“BİZİM GÖNLÜMÜZDE HEPSİ KAZANDI”

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ödül töreninde yaptığı konuşmada Yunus Emre Yılı nedeniyle Çorum Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, en güzel etkinliğin ise Yunus Şiirleri Okuma Yarışması olduğunu dile getirdi. Candan, “Dinledik, dinlemeye doyamadık. Bütün yarışmacıları tebrik ediyorum. Sadece dereceye girenler değil, bütün katılımcılar kazandı. Okudukları şiirlerle bu akşam yaşanan güzelliğin bir parçası oldular. Bizim gönlümüzde hepsi kazandı.” dedi.

YARIŞMAYA KATILANLAR İÇİN GEZİ DÜZENLENECEK

Başkan Yardımcısı Candan, yarışmaya katılanlara bir de müjdeli haber verdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı üzerine etkinliğe katılan tüm yarışmacılar için Eskişehir’de bulunan Yunus Emre Türbesi’ne ziyaret düzenleyeceklerini açıklayan Candan, “Düzenleyeceğimiz gezide önce Ankara’da bulunan Tacettin Dergahı ve Millet Kütüphanesi, ardından Eskişehir Mihalıççık’ta bulunan Yunus Emre Türbesi’ni ziyaret edeceğiz. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımızı bu gezimize davet ediyoruz.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır da etkinliği düzenleyen Çorum Belediyesi’ne ve yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

