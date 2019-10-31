Yunus Emre’de Cumhuriyet coşkusu

Okul Müdürü Bülent Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Yıldırım konuşmasında, “Türk Kurtuluş Savaşı imkânsızları başaran, olağanüstü çabaya dayanan bir milleti tek yürek haline getiren inanç savaşı olmuştur. Bugün Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamaya hazırlanan yeni nesiller olarak bize miras bırakılan o şanlı tarihi ve o kutsal İstiklal ruhunu heyecanla, sadakatle bağrımıza basıyoruz. Büyük milletimizin Cumhuriyet bayramını kutluyor, aydınlık bir geleceğe doğru daha nice yıllar, birlik, beraberlik ve esenlikle yürüme umudumuzu bir kere daha tazeliyoruz” dedi.

Programa öğrencilerin hazırlamış oldukları yazı ve şiirlerle devam edildi. Programın sonunda ise Okul Korosu, Okul Müzik Öğretmeni Hasan Akay eşliğinde şarkılarını seslendirdi. (Haber Merkezi)