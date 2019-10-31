Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yunus Emre’de Cumhuriyet coşkusu

Yunus Emre Ortaokulu’nda bugün ve yarınlarımızın mimarı Atatürk’ün Türk milletine Cumhuriyeti armağan edişinin 96. yıl dönümü veli, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla kutlandı. Okul bahçesinde yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Yunus Emre’de Cumhuriyet coşkusu

Yunus Emre Ortaokulu’nda bugün ve yarınlarımızın mimarı Atatürk’ün Türk milletine Cumhuriyeti armağan edişinin 96. yıl dönümü veli, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla kutlandı. Okul bahçesinde yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

31 Ekim 2019 Perşembe 00:38
Yunus Emre’de Cumhuriyet coşkusu

Okul Müdürü Bülent Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Yıldırım konuşmasında, “Türk Kurtuluş Savaşı imkânsızları başaran, olağanüstü çabaya dayanan bir milleti tek yürek haline getiren inanç savaşı olmuştur. Bugün Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamaya hazırlanan yeni nesiller olarak bize miras bırakılan o şanlı tarihi ve o kutsal İstiklal ruhunu heyecanla, sadakatle bağrımıza basıyoruz. Büyük milletimizin Cumhuriyet bayramını kutluyor, aydınlık bir geleceğe doğru daha nice yıllar, birlik, beraberlik ve esenlikle yürüme umudumuzu bir kere daha tazeliyoruz” dedi.

Programa öğrencilerin hazırlamış oldukları yazı ve şiirlerle devam edildi. Programın sonunda ise Okul Korosu, Okul Müzik Öğretmeni Hasan Akay eşliğinde şarkılarını seslendirdi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
AK Partili başkanlar değerlendirme toplantısında bir araya geldi
AK Partili başkanlar değerlendirme toplantısında bir araya geldi
Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı
Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı
Seyir halindeki motor devrildi
Seyir halindeki motor devrildi
AHL’de Atatürk Fotoğrafları Sergisi, müzik ve şiir dinletisi
AHL’de Atatürk Fotoğrafları Sergisi, müzik ve şiir dinletisi
Ülkücülerden Aşgın’a ocak daveti
Ülkücülerden Aşgın’a ocak daveti
Karapıçak’tan yoğun mesai
Karapıçak’tan yoğun mesai

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim