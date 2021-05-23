2021 yılının Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıldönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığı ve bu kapsamda 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan genelge ile 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildiği bildirildi.

Bu nedenle “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildiği belirtilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi’nin de gençlik çalışmalarında işbirliği protokolü uyarınca 7'den 70'e herkesin katılabileceği “Yunus Emre Şiirleri Okuma Yarışması” düzenlediği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “18 yaş altı ve 18 yaş üstü iki ayrı kategori olarak değerlendirilecek yarışmada katılımcılar bir buçuk dakikayı geçmeyecek şekilde, gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin bir şiirini okuyarak videoya çekip ilanda verilen WhatsApp numarasına gönderecekler. Videonun altına ad soyad, yaş ve iletişim bilgilerini yazacaklar.

Değerlendirme kurulu tarafından finale kalan yarışmacılar pandemi şartlarına uygun olarak final yarışmasına katılacaklardır. Anadolu'nun manevi mimarlarından Yunus Emre'nin şiirlerini toplumun tüm kesimlerinde bilinir kılmanın amaçlandığı yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir” denildi.

(Haber Merkezi)

