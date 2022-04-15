Yunus Emre Parkı’nın kafeteryası kiralandı

Yunus Emre Parkı’nda bulunan restoran kafeterya ve hızlı yemek nitelikli işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulüyle kiraya verildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye Erhan Kindar, Fatih Ağlar, Mustafa Koç, Fatih Mehmet Aksu ve Abdulkadir Mertek katılarak teklif verdi. 250 bin TL muhammen bedel üzerinden başlayan açık artırmada Fatih Ağlar yıllık 386 bin TL+ KDV’lik teklifi ile ihaleyi kazandı.

(Volkan SINAYUÇ)

