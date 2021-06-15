Yunus Emre Parkı’ndaki kafeteryaya talipli çıkmadı

Yunus Emre Parkı’nda (Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı) bulunan kafeterya, restoran ve hızlı yemek nitelikteki işyerinin ihalesine katılan çıkmadı.

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Yunus Emre Parkı’nda bulunan kafeterya, restoran ve hızlı yemek nitelikteki işyerinin açık teklif artırma usulü ile 5 yıl müddetle kiraya verilmesi için ihale gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda yapılan ihaleye katılan çıkmadı. (Haber Merkezi)

