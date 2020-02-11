Yunus Emre İlhan, İYİ Parti Merkez İlçe adayı

Yunus Emre İlhan, Pazar günü Çırağan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek olan İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’nın ikinci olağan genel kurulunda aday olduğunu açıklamak amacıyla parti binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına Suriye’deki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan İlhan, “Söylenecek çok sözün olduğu, acımızın içlerimizi kavurduğu bu günde önemli ve şerefli bir göreve talip olduğumu açıklamak üzere sizlerin karşısına geçmiş bulunmaktayım. Yolumuz uzun, davamız zordur. Üzerimize düşen görev, fedakârlık gerektiren bir görevdir. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için azimle, heyecanla ve aşkla çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

1988 Çorum doğumlu olduğunu, müteahhitlik ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydeden İlhan, “Ülkemizi yönetmeye talip olan, ‘İYİ’ler kazanacak’ sloganıyla ilk günkü aşkla ve heyecanla yola devam eden partimiz, 16 Şubat Pazar günü 2. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecektir.

Bu kutlu yürüyüşte Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na aday olduğumu söz gönül dostlarıma, dava arkadaşlarıma, parti üyelerimize, tüm Çorumlu hemşerilerimize ve kamuoyuna ilan ediyorum.

Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim utandırmasın. Şahsım, partim ve milletimiz için hayırlı olsun.” (Taner ŞİMŞEK)