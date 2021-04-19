Yunus ekibine eğitim

Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan fuar alanında “Motosikletli Polis Timlerinin (Yunus) Geliştirme Eğitimi” düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) Amirliğinde görev yapan personelin önleyici güvenlik hizmetlerinde etkinliğin artırılması ve meydana gelen olaylara daha etkin ve kısa sürede müdahale edebilmeleri amacıyla "Motosikletli Polis Timleri Geliştirme Kursu" düzenlendi.

Kurs, Motosikletli Polis Timlerinde (Yunus) görevli 2 komiser yardımcısı ve 15 polis memuru tarafından başarı ile tamamlandı.

(Volkan SINAYUÇ)

