Yumurtacıların sorunları Tarım Bakanlığı’na iletildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Çorum yumurta sektörünün sorun ve taleplerini dinledi.

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Sevindikalan köyünde 12 dekarlık arazi üzerine kurulan Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonunun açılışına katılmak üzere ilimize gelen Cengiz Ceylan, törenin ardından yumurta üreticileri ile bir toplantı yaptı.

Çorum Ticaret Borsası Toplantı Salonu’ndaki toplantıya; Genel Müdür Yardımcısı Ceylan’ın yanı sıra; Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile yumurta üreticileri katıldı.

Sektörün sorunlarına bakanlık nezdinde çözüm bulunmaya çalışılacak.

(Volkan SINAYUÇ)