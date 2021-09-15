Yumurta üretimi azaldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi %2,2, tavuk yumurtası üretimi %3,1, kesilen tavuk sayısı %4,6, hindi eti üretimi ise %22,6 azaldı.

Temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi %16,4 azalarak 161 bin 923 ton olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı %15,8 azalarak 90 milyon 779 bin adet oldu.

Temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi %1,2 artarak 1,52 milyar adet oldu.

Temmuz ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi %8,2 azalarak 4 bin 125 ton olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)

