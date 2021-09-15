Yumurta üretimi azaldı
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi %1,7, tavuk eti üretimi %7,1, kesilen tavuk sayısı %8,4, hindi eti üretimi ise %26,6 azaldı.
Güncel 15.09.2021, 17:04
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Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi %2,2, tavuk yumurtası üretimi %3,1, kesilen tavuk sayısı %4,6, hindi eti üretimi ise %22,6 azaldı.
Temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi %16,4 azalarak 161 bin 923 ton olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı %15,8 azalarak 90 milyon 779 bin adet oldu.
Temmuz ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi %1,2 artarak 1,52 milyar adet oldu.
Temmuz ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi %8,2 azalarak 4 bin 125 ton olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)
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