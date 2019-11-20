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Yumurta üretimi arttı

Tavuk yumurtası üretimi 2019 Eylül döneminde yüzde 3,2 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Yumurta üretimi arttı

Tavuk yumurtası üretimi 2019 Eylül döneminde yüzde 3,2 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

20 Kasım 2019 Çarşamba 11:21
Yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Eylül dönemi kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Kesilen tavuk sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 11,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Eylül ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 arttı.

Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 15,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 arttı. Eylül ayında hindi eti retimi ise bir önceki aya göre yüzde 19,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı.

(Emre URAL)

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