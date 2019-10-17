Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94896
ALTIN
279.930
DOLAR
5.8598
STERLİN
7.4892
EURO
6.5130

Yumurta üretimi Ağustos’ta arttı

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.

Yumurta üretimi Ağustos’ta arttı

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.

17 Ekim 2019 Perşembe 18:49
Yumurta üretimi Ağustos’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı.

Kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Ağustos ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 14,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı.

Tavuk eti üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 18,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Ağustos ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 8,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı.

(Emre URAL)

İlgili Haberler
Millet Camii’nde namaz ve dua
Millet Camii’nde namaz ve dua
Erdoğan’dan Çorum teşkilatına sıcak ilgi
Erdoğan’dan Çorum teşkilatına sıcak ilgi
Çorum’un talepleri bakanlara da iletildi
Çorum’un talepleri bakanlara da iletildi
“Şu an birlik olma zamanı”
“Şu an birlik olma zamanı”
MHP’den TSO ziyareti
MHP’den TSO ziyareti
Mehmetçik Parkı’ndaki tesisler tadilattan geçti
Mehmetçik Parkı’ndaki tesisler tadilattan geçti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim