Yumurta üretimi Ağustos’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı.

Kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Ağustos ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 14,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı.

Tavuk eti üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 18,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Ağustos ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 8,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı.

(Emre URAL)