“Yumurta üreticisi sorunlara çözüm bekliyor”

Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ve beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker ile Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’ın sahibi olduğu Kubatoğlu Çiftliği’ni ziyaret etti.

Ziyarette Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, yumurta üretimi ile ilgili bilgi aktararak üreticilerin sorun ve taleplerini Çorum Vali Yardımcısı Hakan Kubalı’ya iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum’un ekonomisi iç in önemli bir yere sahip olan sektördeki yumurta üretimimizle Türkiye’ye ve dünyaya yumurta ihracatı yaptıklarını dile getiren Özkubat, yumurta üreticilerinin sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

(Volkan SINAYUÇ)

