“Yumurta” tokuşturdular

CHP’li yöneticiler, yumurta boyayıp tokuşturarak Nevruz Bayramı kutlaması yaptı. Kutlama programına; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ile Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Programda konuşan Kamile Anar, “Nevruz, toplumu birbirine kenetleyen, birlik ve beraberliği pekiştiren, baharın başlangıcı, doğanın uyanışı, doğruluğun, cesaretin simgesi gece ile gündüzün eşitlenmesidir. Bolluğun ve bereketin simgesidir. Nevruz Bayramı Dünyaya barış, bereket ve huzur getirsin” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)