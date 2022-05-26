Yumurta İlkokulu’nda “survivor” alanı açıldı

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, okul müdürleri, eğitimciler, veliler ve öğrencilerin katıldığı tören, Okul Müdürü Sümeyya Kurt’un açış konuşmasıyla başladı.

Eğitimin gelecek olduğunu ve geleceği şekillendirirken, çocuklar için gelişimlerini destekleyecek survivor alanı oluşturduklarını belirten Kurt, “Kendi sebze ve bitkilerini yetiştirip, doğa sevgisini kazanacakları bir dikim alanı yaptık.

Çorum Yumurta İlkokulu olarak bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu mutlu günümüzde sizlerle buluşmanın gururunu yaşıyoruz.

Yapımda bize destek olan, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Çorum Yumurtacılar Birliği A.Ş.’ye, Çorum Belediyesi’ne ve tüm yardımsever insanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

Halk oyunu gösterisinin ardından bahçe oyun alanının açılışı yapılırken aynıca kura çekilişiyle de 3 öğrenciye bisiklet armağan edildi.

Okul yararına açılan kermesin gezilmesinin ardından program sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)

