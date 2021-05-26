Yüksel’den muhtarlara “su tasarrufu” için çağrı

Encümen üyeliği seçimlerinin de yapıldığı toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin hizmetlerini ve önceliklerini anlatan Vali Yardımcısı Recep Yüksel tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve ilimizi etkisi altına alan Covid-19 salgını döneminde suyun öneminin bir kat daha arttığını vurgulayarak suyun tasarruflu kullanımının önemine değindi.



Toplantının açılışında Vali Mustafa Çiftçi’nin selamını haziruna ileten Recep Yüksel, devletin kaynaklarının milletin katkıları ile birleştirilerek önemli hizmetler yapıldığını söyledi. Pandemi döneminde bilim insanlarının önerileriyle devletin koyduğu kurallara uymanın öneminden de bahsederek Covid-19 hastalığının hep birlikte mücadele ile aşılacağına inandığını kaydeden Recep Yüksel, “Normal hayata devam edeceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Hepinizin bildiği gibi Köylere Hizmet Götürme Birliği çok fazla öz gelire sahip değildir. Ancak gerek Özel İdare, gerek merkezi bütçeden gelen ödenekler ve faiz gelirleriyle birlikte merkezde 198, il genelinde de 700’ün üzerinde köye hizmet götürmeye gayret sarfediyoruz. Neredeyse tüm köylerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. İçmesuyu hariç tüm köylerin 20 bin TL’ye kadar olan taleplerini yerine getiriyoruz. Geçen yıl içmesuyu hariç bu yönde gelen yaklaşık 500 bin TL köylere çalışmaları için destek sağlamışız. Köylerin sorunlarının giderilmesine yönelik bu yıl da bu katkılarımız devam edecektir. Birlik olarak önceliğimiz içmesuyu, köy yolları, kanalizasyon ve tarımsal sulamadır. KÖYDES ödeneklerinin büyük kısmı içmesuyuna gitmektedir. Hızlı, verimli ve yerinde çalışmalarla ödeneklerin adilane dağıtımı ile köylerin sorunlarını çözmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Son yıllarda yağışların azlığı ve tüketimin artması sonucu içmesuyunun daha önemli hale geldiğini de kaydeden Yüksel, içmesuyu kullanımında azami tasarrufun sağlanması gerektiğini, her sene ihtiyacın arttığını ve bu noktaya muhtarların özellikle dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

