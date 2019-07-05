Yüksekten düşen işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre İskilip’te meydana gelen olayda bir işçi dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

Bir işyerinin baca olarak adlandırılan bölümünde çalışan M.F. bir anlık dikkatsizlik sonucunda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri de sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.F. ardından ambulansla, İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yine İskilip’te başka bir işçi ise taşıdığı ağaç direklere sol elini sıkıştırması sonucu hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Olaylarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)