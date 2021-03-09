Yüksek Hızlı Tren ilk kez Sivas tren garında

Geçtiğimiz aylarda performans sürüşlerine başlayan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hız kesmeden test sürüşlerine devam ediyor. Ankara ile Sivas arasını 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren Projesinde sona yaklaşılıyor. Yüksek Hızlı Tren Ocak ayında Sivas'a ulaşarak performans testini başarıyla tamamlamıştı. Bugün ise Kırıkkale ilinin Balışeyh ilçesinden yola çıkan Yüksek Hızlı Tren ilk kez Sivas tarihi tren garına giriş yaptı. Yüksek Hızlı Trenin 3 ay daha test sürüşlerine devam edeceği öğrenildi.

