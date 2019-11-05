Yüksek faiz altında ezilenler yeni yapılandırma bekliyor

Konuya ilişkin sıkıntılarını gazetemize ileten okurlarımız, “Şu an kredilerde yapılandırma var, ancak icra takibine düşmüş olanlar bundan yararlanamıyor. Tüketici Hakları Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri uyarınca, önceki yüksek faizlerin silinerek ana borcun yapılandırılmasını talep ediyoruz” diyorlar.

Bu konuda TBMM’ye dilekçe veren bir vatandaş ise, Anayasa’nın 88’inci maddesine göre, kanun teklif etmeye milletvekillerinin yetkili olduğu, yeni bir kanun veya kanun değişikliği gerektiren dilekçelerin görüşülemeyeceği yanıtını aldı.

Başvuracak bir merci bulamadıklarını da vurgulayan vatandaşlar, “Ekonomik bakımdan bitik ve çaresiz durumdayız. Bizlerin rahatlatılması ve borçlarımızın ödenebilir şekle getirilmesi için yardım bekliyoruz” ifadesini kullandılar.

(Haber Merkezi)