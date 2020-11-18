Yücel Karslıoğlu defnedildi

Merhume Yücel Karslıoğlu’nun cenazesi Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde alınarak Ulumezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ile birlikte çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)