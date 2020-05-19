“Yüce Türk milleti, asla boyun eğmez”

19 Mayıs 1919 tarihinin tarihimizde dönüm noktası olarak kabul edildiğine vurgu yapan Başkan Gür, “İşte bu dönüm noktalarından birisini 19 Mayıs 1919 tarihinde yaşadık. Ulusumuzun zor günler yaşadığı bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin asla boyun eğmeyeceğini ve başka ülkelerin egemenliğinde yaşamayacağını aldığı kararla gösterdi” dedi.

Yüce Türk milletinin bu kararın ardından vatan topraklarını düşman ellerine bırakmadığını kaydeden Recep Gür, “Türk milleti, yediden yetmişe 19 Mayıs 1919 tarihinde fitili yakılan ateşi sahiplenerek ülkesine sahip çıktı. Yaşanan o günlerden bugünlere dek ülkemiz üzerinde hep oyunlar oynanmak istendi” diye konuştu.

Bu ülkede çocuklar kadar gençlerin de her zaman önemsendiğini söyleyen Gür, “Bunun en güzel örneği ise kurtuluş ateşinin yakıldığı bu önemli günün gençliğe armağan edilmesidir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutlarken, ülkemizin bekası için canlarını veren gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gür ayrıca, tüm Çorumluların mübarek Kadir Gecesi’ni de kutlayarak, Ramazan Bayramlarını da tebrik etti. (Haber Merkezi)