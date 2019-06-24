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YSK Başkanı Güven: 'Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. Önceki seçimlerde de bunu belirttim, Yüksek Seçim Kurulu itiraz süresi bittiğinde mazbatayı hak edene teslim edecektir” dedi.

YSK Başkanı Güven: 'Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. Önceki seçimlerde de bunu belirttim, Yüksek Seçim Kurulu itiraz süresi bittiğinde mazbatayı hak edene teslim edecektir” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:23
YSK Başkanı Güven: 'Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir'

YSK Başkanı Güven, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrasında açıklama yaptı.

Güven, “23 Haziran 2019 pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlanmıştır. Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 Milyon 560 Bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca, sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanakları, İlçe Seçim Kurulu kurullarımıza teslim edilerek ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir. İlçe Seçim kurullarımız, bu tutanakları tarayarak sisteme eklemektediler sisteme girilen sonuçlar de resmi formatı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları, Yüksek Seçim Kurulu'na geldiği andan eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla da yetinmeyip seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır, bu dünyada ilk yapılan bir işlemdir” dedi. 

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