YRP’den il divanı

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı MKYK Üyesi Dr. Fatih Özbek, MKYK Üyesi Çorum Sorumlusu Fatih Uğurlu, YRP Kurucular Kurulu Üyesi hemşehrimiz Mehmet Aşıla, İl Başkanı Yakup Taş, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ile çok sayıda parti teşkilat yöneticisi katıldı.

Yeniden Refah Partisi’nin ilimizdeki çalışmalarının masaya yatırılarak teşkilatların görüşlerini dile getirdiği toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Özbek de ülkenin ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Özbek, teşkilat yöneticilerine de bazı tavsiyelerde bulundu.

(Haber Merkezi)