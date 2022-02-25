YRP’den Erbakan etkinliği
Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından Milli Görüş Lideri ve 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının yıldönümü vesilesi ile etkinlik düzenlendi.
Güncel 25.02.2022, 01:47
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Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada merhum Başbakan Necmettin Erbakan için düzenlenen anma programının 27 Şubat 2022 günü saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacağı açıklandı.
YRP İl Başkanlığı, Akıncılar Derneği ve Erbakan Vakfı işbirliğinde “İlim, Fikir ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan” isimli programa Mehmet Altınöz’ün konuşmacı olarak katılacağı belirtilirken, açıklamada program öncesi öğle namazı başlamadan Ulucami’de Mevlid-i Şerif okutulacağı bilgisine de yer verildi.
(Uğur GÖRKEM)
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