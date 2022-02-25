YRP’den Erbakan etkinliği

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada merhum Başbakan Necmettin Erbakan için düzenlenen anma programının 27 Şubat 2022 günü saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacağı açıklandı.

YRP İl Başkanlığı, Akıncılar Derneği ve Erbakan Vakfı işbirliğinde “İlim, Fikir ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan” isimli programa Mehmet Altınöz’ün konuşmacı olarak katılacağı belirtilirken, açıklamada program öncesi öğle namazı başlamadan Ulucami’de Mevlid-i Şerif okutulacağı bilgisine de yer verildi.

(Uğur GÖRKEM)

