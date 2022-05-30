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YRP’den ÇESOB Başkanı Recep Gür’e kutlama
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na geçtiğimiz haftalarda yapılan olağan kongrede Erdoğan Çerikçi’yi geride bırakarak yeniden seçilen Recep Gür’e kutlama ziyaretleri devam ediyor.
Güncel 30.05.2022, 19:08
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ÇESOB Başkanı Recep Gür son olarak Yeniden Refah Partisi Merkezi İlçe Başkanı Yasin Güler’i ağırladı. YRP Merkez İlçe Başkanı Güler, ÇESOB Başkanı Gür’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Recep Gür’ün yeniden göreve seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve kutlayan Güler, görevinde başarı dileklerini iletti.
Teşilat Başkanı Mustafa Özten’in de eşlik ettiği ziyarette Yasin Güler tarafından Recep Gür’e Yeniden Refah Partisi tarafından hazırlanan “81 İle Refah Projesi” kitabı hediye edildi.
ÇESOB Başkanı Gür de Yasin Güler’e nazik ziyareti için teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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