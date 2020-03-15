YRP kadınları kutladı

Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Saat Kulesi’nde stant açan Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları üyeleri burada kadınlara çeşitli hediyeler dağıttı.

İl Kadın Kolları Başkanı Seda Özdemir, STK Birim Başkanı Sevilay Tortum, Eğitim Başkanı Özden Taş, İl Sekreteri Rabia Yeğen ve Gençlik Kolları Başkanı Hatice Kübra Ağır’ın da katıldığı stantta yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Kadına gerçek değerini vermek, kadını her gün anmak, anlamak ve anlatmak için yılda bir gün değil, bir yıl az gelir. Hiç kimse kadının aşağılanmasına ve şiddet ve tacize uğramasına göz yumamaz. Kadın, toplumun sosyal yapısı içerisinde bir engel değil, izzet, şeref, zarafet ve letafettir.

Her gününü dünü arattığı, aidiyet duyguların köreldiği bugünün dünyasında yeniden “münevver ve keriman bir kadın” projesi için manevi dünyamızın kültür ikliminin halkalarını ilmek ilmek yeniden birbirleriyle mezcederek, kadının hak ettiği gerçek değere kavuşmasını sağlamak gerekir. Kadın bağrı dağlı, gözü yaşlı değil, bağrı manevi yükle sevdalı, gözü hande olmalıdır. Sorgulayıcı bir ruhla hareket ederek, en ulvi değerlerden olan kadınlar için her günü ‘Kadınlar Günü’ olarak kutlamak dileğiyle, tüm kadınların gününü kutlarız”

(Haber Merkezi)